Radsport

Tour de France 2022 - Geschke am Boden: Entthronter Bergkönig den Tränen nah

Um acht Punkte musste Simon Geschke sein Bergtrikot nach der letzten Bergetappe der Tour de France an den Mann in Gelb abgeben: Jonas Vingegaard. Und so sehr sich der Freiburger darauf seit dem Col d'Aubisque vorbereiten konnte, so sehr tat es ihm trotzdem auch im Ziel noch deutlich sichtbar weh. Da half auch aller Trost und alles Lob nicht mehr.

00:05:39, vor 19 Minuten