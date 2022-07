Radsport

Tour de France 2022 - Highlights: Matthews triumphiert nach Hitzeschlacht in Mende

Michael Matthews hat in beeindruckender Manier die 14. Etappe der Tour de France gewonnen und sich am Flugplatz von Mende vor Alberto Bettiol durchgesetzt. Die Deutschen und Österreicher in der Spitzengruppe des Tages mussten sich geschlagen geben. Im Gesamtklassement tat sich wenig, da Jonas Vingegaard den erwarteten Angriff von Tadej Pogacar souverän abwehrte. Hier sind die Highlights!

00:03:49, vor einer Stunde