Radsport

Tour de France 2022 - Magnus Cort Nielsen gewinnt Herzschlagfinale: Das Finale der 10. Etappe

Was für ein Finale der 10. Etappe! Magnus Cort Nielsen gewinnt in Megéve in einem Herzschlagfinale wenige Zentimeter vor Nick Schultz und feiert seinen zweiten Tour-Etappensieg. Lennard Kämna wird mit 22 Sekunden Rückstand Zehnter.

00:03:06, vor einer Minute