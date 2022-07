Radsport

Tour de France 2022 - Nicht nachmachen! Pidcock rast halsbrecherisch den Galibier hinunter

Tom Pidcock ist nicht umsonst Mountainbike-Olympiasieger und Cyclocross-Weltmeister: Der Brite hat in der langen Abfahrt vom Col du Galibier auf der 12. Etappe der 109. Tour de France eine atemberaubende Vorstellung gezeigt. Pidcock flog regelrecht an seinen Kontrahenten vorbei und produzierte Bilder, die für Lehrbücher in Fahrtechnik herhalten können. Hier sind die besten Aufnahmen der Abfahrt!

00:03:39, vor 9 Minuten