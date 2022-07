Radsport

Tour de France 2022 - Strecke, 10. Etappe: Heißer Ritt zum Gebirgs-Flugplatz in Megève - Profil und Kurs kompakt

Nach dem Ruhetag wird die Tour de France am Dienstag mit der 10. Etappe in den Alpen fortgesetzt. Doch bevor am Mittwoch und Donnerstag die beiden wohl härtesten Tage der Rundfahrt warten, ist die Eröffnung der zweiten Tour-Woche noch etwas moderater. Nach dem Start in Morzine warten unterwegs kaum Schwierigkeiten, erst am Ende geht es über 20 Kilometer bergauf zum Flugplatz von Megève.

00:00:55, vor 13 Minuten