Tour de France 2022 - Wahnsinn! 185 km vor dem Ziel fühlt Pogacar Vingegaard auf den Zahn

Dass es in der steilen Schlussrampe am Flugplatz von Mende auf der 14. Etappe der Tour de France zum Kampf um Sekunden in der Gesamtwertung kommen dürfte, ist zu erwarten. Doch damit hätte wohl niemand gerechnet: Tadej Pogacar hat bereits kurz nach dem Start und somit 185 Kilometer vor dem Ziel seine ersten beiden Angriffe aufs Gelbe Trikot lanciert!

00:05:15, vor einer Stunde