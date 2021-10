Dafür ist eine gemeinsame Kampagne mit Irland angedacht. Insgesamt sind für die Sportbewerbungen im Haushaltsplan des Finanzministeriums 40 Millionen Pfund (rund 47,5 Millionen Euro) vorgesehen.

Wie Sunak ankündigte, wolle die Regierung der Bevölkerung damit ermöglichen, kostenlos internationalen Spitzensport vor Ort zu erleben. In ihrer bisherigen Geschichte startete die Frankreich-Rundfahrt zweimal in Großbritannien: 2007 in der Hauptstadt London, 2014 im nordenglischen Leeds, wo sich Marcel Kittel den Sieg holte.

In den beiden vergangenen Jahren wurde der Grand Départ - auch wegen der Corona-Pandemie - jeweils in Frankreich ausgetragen: 2020 in Nizza an der Mittelmeerküste, in dieser Saison in Brest am Atlantik. Im kommenden Jahr richtet die dänische Hauptstadt Kopenhagen am 1. Juli den Tour-Start aus. Danach folgen zwei weitere Etappen durch Dänemark, ehe das Rennen im französischen Dünkirchen fortgesetzt wird.

