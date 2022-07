Radsport

Tour de France: Drama von Lennard Kämna auf der 7. Etappe in der Analyse - "Stoff für die Geschichtsbücher"

Das Finale der 7. Etappe bei der 109. Tour de France war an Dramatik vor allem für deutsche Fans kaum zu überbieten. Lennard Kämna schien auf dem Weg zum Tagessieg an der Super Planche des Belles Filles zu sein, doch dann flogen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar 100 Meter vor Schluss in der bis zu 24 Prozent steilen Rampe zum Ziel förmlich an ihm vorbei. Hier ist die Analyse im Velo Club!

00:06:24, vor einer Stunde