Radsport

Tour de France - Dylan Groenewegen nach Sieg auf 3. Etappe in Sønderborg emotional: "War ein langer Weg"

Dylan Groenewegen hat am Sonntag die Sprintankunft in Sønderborg für sich entschieden und seinen fünften Tour-Etappensieg gefeiert. Zugleich ist es sein erster Erfolg nach dem Crash mit Fabio Jakobsen in Polen, in dessen Anschluss für den Sprinter vom Team BikeExchange-Jayco eine harte Zeit begann. Entsprechend emotional bedankt sich der 29-Jährige im Siegerinterview nach der Etappe beim Team.

00:01:43, vor einer Stunde