Der Auftakt ist in Florenz geplant, erst auf der vierten Etappe erreiche das Peloton dann Frankreich.

Grund für die Verschiebung seien die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August 2024), die nur fünf Tage nach dem geplanten Tour-Ende in der französischen Hauptstadt beginnen.

Ad

Die diesjährige Tour de France beginnt am 1. Juli in Kopenhagen, sie endet nach 21 Etappen am 24. Juli traditionell auf den Champs-Elysees.

Critérium du Dauphiné Zu früh gefreut! Van Aert jubelt - aber gewinnt nicht VOR EINEM TAG

Das könnte Dich auch interessieren: "Spanien ist mein Hauptziel": Carapaz verzichtet auf die Tour

(SID)

Van Aert jubelt zu früh! Gaudu schnappt sich den Etappensieg

Ronde van Limburg Hattrick perfekt: Youngster De Lie düpiert Bennett und Co. im Sprint GESTERN AM 17:50