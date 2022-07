Radsport

Tour de France - Lennard Kämna verliert Sieg auf den letzten Metern bei Bergankunft: Finale der 7. Etappe

Was für ein dramatisches Finale an der Super Planche des Belles Filles: Lennard Kämna fährt im steilen Finale der 7. Etappe seinem zweiten Tour-Etappensieg entgegen und hat das Ziel eigentlich schon vor Augen, doch rund 90 Meter vor der Ziellinie, wird der Bora-hansgrohe-Profi von Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar überholt. Pogacar schnappt sich am Ende gar den zweiten Tagessieg in Folge.

00:02:59, vor einer Stunde