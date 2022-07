Radsport

Tour de France: Michael Matthews gewinnt 14. Etappe als Solist - emotionale Triumphfahrt nach knallhartem Anstieg

Michael Matthews hat die 14. Etappe der 109. Tour de France gewonnen. Der 31-Jährige vom Team BikeExchange-Jayco siegte am Samstag nach einer 192,5 km langen Hitzeschlacht in Mende. Am letzten Anstieg zog er am Italiener Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) vorbei, machte seinen Erfolg perfekt und ließ im Anschluss seinen emotionen freien Lauf. Das Finish im Video.

00:03:38, vor 27 Minuten