Radsport

Tour de France, Strecke 8. Etappe: Profil und Kurs von Dôle nach Lausanne über vier Bergwertungen am Samstag

Tour de France - die Strecke der 8. Etappe: Profil und Kurs des Tagesabschnitts von Dôle nach Lausanne über vier Bergwertungen am Samstag. Das Teilstück ist nicht allzu schwer, doch das Finale am Sitz des IOC in der Schweiz hat es in sich: der kurze Schlussanstieg der 3. Kategorie hat einen steilen Kilometer, den man keinesfalls unterschätzen sollte.

00:00:54, vor 24 Minuten