Die Tour de France besucht erstmals in ihrer Geschichte Dänemark. Für den Auftakt in Kopenhagen haben die Streckenplaner einen 13,2 Kilometer langen Zeitfahrkurs durch die dänische Hauptstadt entworfen. Damit startet die Frankreich-Rundfahrt erstmals seit dem Grand Départ 2017 in Düsseldorf wieder mit einem Zeitfahren.

Wie für einen Stadtkurs typisch, führt der Parcours an zahlreichen Sehenswürdigkeiten vorbei: unter anderem am Kastell von Kopenhagen, der Kleinen Meerjungfrau, dem Wahrzeichen der Stadt, sowie am Schloss Amalienborg, der Stadtresidenz der dänischen Königin Margrethe II. In Zielnähe befindet sich außerdem der Vergnügungspark Tivoli und das Rathaus.

Von all dem werden die Fahrer unterwegs allerdings kaum etwas mitbekommen, denn der komplett flache Kurs mit seinen scharfen Rechts- und Linkskurven erfordert ein Höchstmaß an Konzentration. Gute Streckenkenntnisse sind an unabdingbar. Die Straßen sind meist breit und der Belag gut.

1. Tour-Etappe: Die Favoriten

Spezialisten dürften auf diesem Kurs im Vorteil sein – und somit auch im Kampf um das erste Gelbe Trikot dieser Tour. Der Kurs ist für die Spezialisten wie Weltmeister Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) gemacht.

Doch auch Alleskönner Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ist zu beachten, ebenso wie die beiden Schweizer Stefan Bissegger (EF) und Stefan Küng (Groupama). Nicht aus den Augen lassen sollte man auch Mathieu van der Poel und vor ihren Fans die Dänen wie Mikkel Bjerg (UAE), Mads Pedersen (Trek) oder Kasper Asgreen.

Von den Gesamtfavoriten sind Tadej Pogacar, Primoz Roglic und Geraint Thomas am höchsten einzuschätzen, während die reinen Kletterspezialisten Schadensbegrenzung betreiben müssen.

