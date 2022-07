Zunächst führt das Tagesprofil in Richtung Norden in die Nähe des Genfer Sees bis zur ersten Bergwertung nach 24,1 Kilometern an der Côte de Chevenoz (4. Kategorie) in Nähe des Genfer Sees. Im Anschluss verläuft die Etappe bis zum Tagesziel südlich.

Mit dem Col de Jambaz (3. Kategorie) nach 69,2 Kilometern und der Côte de Châtillon-sur-Cluses (4. Kategorie) nach 97,3 Kilometern sind unterwegs noch zwei weitere Bergwertungen zu bewältigen, der Zwischensprint des Tages in Passy steht dieses Mal ungewöhnlich spät an und erfolgt rund 24 Kilometer vor dem Ziel.

Ad

Kurz darauf folgt dann die finale Prüfung des Tages: Über 19,1 Kilometer führt der Schlussanstieg zum Flugplatz des Skiorts Megève – allerdings mit einer angenehmen Steigung von durchschnittlich 4,1 Prozent. Das steilste Stück von 7,1 Prozent wartet allerdings auf dem letzten Kilometer.

Tour de France Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen 14/06/2022 AM 13:12

Tour de France: Favoriten für die 10. Etappe

2020 gewann Lennard Kämna beim Critérium du Dauphiné eine Ankunft in Megève und feierte dort seinen ersten Profisieg, allerdings nach anderem Streckenverlauf. Dennoch ist er auch am Dienstag ein ganz heißer Anwärter auf den Tagessieg. Aber auch die Seriensieger Wout Van Aert und Tadej Pogacar muss man bei dieser Tour fast immer als Kandidaten nennen.

Aus dem großen Kreis der Fahrer, denen das Profil und die Ankunft liegen dürften, sind daneben Dylan Teuns, Jakob Fuglsang, Alberto Bettiol oder Bauke Mollema als nur einige zu nennen.

Das könnte Dich auch interessieren: Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Tour-de-France-Strecke: Der komplette Kurs mit allen 21 Etappen

Tour de France Aufatmen am Ruhetag - keine weiteren Coronafälle bei der Tour VOR 2 STUNDEN