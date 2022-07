Zunächst bietet dieser stressige Tag die Möglichkeit zum “Einrollen“. Auf den ersten rund 50 Kilometern ist das Profil eher flach, lediglich der Zwischensprint in La Barthe-de-Neste sorgt da für Abwechslung.

Nach 53,6 Kilometern beginnt jedoch die Schinderei mit der Auffahrt zum Col d’Aspin (1. Kat.), der das Feld auf zwölf Kilometern mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,5 Prozent erwartet.

Ad

Vom Gipfel geht es einige Kilometer bergab, ehe direkt der nächste Anstieg folgt – und diese Abfolge ändert sich bis zum Schlussanstieg nicht mehr. Nach 81,6 Kilometern ist der Hourquette d’Ancizan (2. Kat.) erreicht, es folgt eine zehn Kilometer lange Abfahrt ins Vallée d´Aure.

Tour de France Preisgeld und Reglement der Tour: So hoch sind die Prämien 21/06/2018 UM 16:01

Bei Saint-Lary-Soulan beginnt der Col de Val Louron-Azet (1. Kat.). Dieser Anstieg fordert die Fahrer auf 10,7 Kilometern bei einer Steigung von durchschnittlich 6,8 Prozent. Nach Überqueren des Passes bei Kilometer 109,5 stürzen sich die Fahrer dann erneut in eine etwa neun Kilometer lange, technisch anspruchsvolle Abfahrt bis an den See in Loudenvielle.

Nun wartet der Schlussanstieg nach Peyragudes: acht Kilometer lang, im Schnitt 7,7 Prozent steil. Die letzten 400 Meter zum Ziel absolvieren die Fahrer auf der Start- und Landebahn des Altiport de Peyresourde-Balestas, dort erreicht die Steigung Maximalwerte bis zu 16 Prozent. Die letzte Ankunft am Skiort gewann 2018 Romain Bardet.

Etappe 17, Die Favoriten: Pogacar vs. Vingegaard

Es wird schwer für die Ausreißer werden, sich an diesem Tag den Etappensieg holen zu können. Denn der Kampf um Gelb überschattet auf den letzten beiden Bergetappen der Tour alles.

Tadej Pogacar braucht ein hartes Rennen und hohes Tempo, um Jonas Vingegaard angreifen zu können. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Favoriten am Ende als erstes oben in Peyragudes ankommen.

Dort geht es in der steilen Schlussrampe am Altiport dann um jede Sekunde - und Pogacar war bislang einen Tick stärker in steilen Bergaufsprints als der Mann in Gelb.

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Tour-Bergankunft: Der Schlussanstieg nach Peyragudes im Detail

Tour-Berge: Der Anstieg zum Col de Val Louron-Azet auf der 17. Etappe

Tour de France "It's for my brother, man" - Houle widmet Sieg verstorbenem Bruder VOR EINER STUNDE