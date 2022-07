Die Route führt nach Start in Castelnau-Magnoac durchweg in Richtung Norden.

Nach 38,4 Kilometern wartet der Zwischensprint des Tages in der Gemeinde Auch, die beiden Bergwertungen auf dieser Etappe, die Côte de la Cité Médiévale de Lauzerte (4. Kat.) und die Côte de Saint-Daunès (4. Kat.), stehen nach 135,7 bzw. 152,6 Kilometer an. Ansonsten weist das Terrain keine weiteren Hindernisse auf.

Die letzten Kilometer in Cahors führen am Ufer des Flusses Lot entlang, an der Flamme Rouge nimmt die Straße ihre letzte scharfe Linkskurve. Die Zielgerade ist mit etwa drei Prozent leicht ansteigend.

Die Favoriten der 19. Tour-Etappe: Die Sprinter

Auch wenn sich Ausreißer heute eine Chance ausrechnen, so dürften ihre Aussichten angesichts der noch vergleichsweise großen Anzahl von Sprintern im Feld doch nicht sonderlich groß sein.

Alpecin - Deceuninck für Jasper Philipsen, Quick-Step Alpha Vinyl für Fabio Jakobsen, Lotto Soudal für Caleb Ewan, Trek – Segafredo für Mads Pedersen, BikeExchange für Dylan Groenewegen oder Michael Matthews, TotalEnergies für Peter Sagan und Bora – hansgrohe für Danny van Poppel werden alles daransetzen, einen Massensprint zu erzwingen.

Ein heißer Sieg-Kandidat ist zudem Alleskönner Wout Van Aert (Jumbo – Visma), der bei dieser Tour nicht müde wird und noch immer ambitioniert ist, wie er mit seinem sensationellen dritten Rang in Hautacam eindurcksvoll bestätigte.

