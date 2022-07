Der Transfer des Tour-Trosses aus Dänemark nach Frankreich erforderte früh den ersten Ruhetag. Die erste Etappe auf französischem Boden ist im Anschluss ein Teilstück zwischen den beiden Hafenstädten Dünkirchen und Calais im Norden des Landes.

Letztere Stadt ist vor allem für Fährfahrten zwischen Frankreich und England bekannt - und erstmals Zielort einer Tour-Etappe. Wie in Dänemark könnte der Wind aufgrund der Küstennähe und einigen Richtungsänderungen auch auf dieser Etappe eine entscheidende Rolle spielen, da die letzten 25 Kilometer direkt am Ärmelkanal entlang führen.

Ad

Die Straßen in der Region gelten zudem als schmal und wellig, was erneut viel Hektik mit sich bringt. Gleich sechs giftige Bergwertungen stehen im Tagesprofil:

Tour de France Cort wird zum Volksheld und Groenewegen jubelt - die Highlights der 3. Etappe VOR EINER STUNDE

Die Côte de Cassel (4. Kategorie) empfängt die Fahrer nach 30,7 Kilometer als kurzer Stich über Kopfsteinpflaster, es folgen die Anstiege zur Côte de Remilly-Wirquin (4. Kategoeie), Côte de Nielles-lès-Bléquin (4. Kategorie), Côte de Harlettes (4. Kategorie), Côte du Ventus (4. Kategorie) und zum Cap Blanc-Nez (4. Kategorie), der als letzte Bergwertung 10,8 Kilometer vor dem Ziel auf 900 Meter immerhin eine durchschnittliche Steigung von 7,5 Prozent aufweist. Der Zwischensprint des Tages findet nach 63,2 Kilometer in Lumbres statt.

Das unruhige Tagesprofil dürfte Ausreißergruppen entgegenkommen - und entsprechend für viel Arbeit bei den Sprinterteams sorgen, soll es am Ende zur Massenankunft kommen, was aber wohl trotzdem das wahrscheinlichste Szenario sein dürfte. Der letzte Kilometer ist flach und führt schnurstracks geradeaus.

4. Tour-Etappe: Die Favoriten

Der voraussichtlich dritte Massensprint in Folge - und entsprechend natürlich dieselben Favoriten, die auch am Samstag und Sonntag in Dänemark die Siege bereits unter sich ausmachten: Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) und Dylan Groenewegen (BikeExcahgen - Jayco) sind genauso wieder Siegkandidaten, wie Wout Van Aert (Jumbo - Visma), Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) und Peter Sagan (TotalEnergies) sowie auch Caleb Ewan (Lotto Soudal).

Das könnte Dich auch interessieren: Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Tour-de-France-Strecke: Der komplette Kurs mit allen 21 Etappen

Tour de France Migels über Grand Depart in Dänemark: "Das war wie London oder Yorkshire" VOR 2 STUNDEN