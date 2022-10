Der Start im spanischen Teil des Baskenlandes wird mit anspruchsvollen ersten Etappen gleich einen spannenden Kampf ums "maillot jaune" garantieren, bevor es schon mitten in der ersten Tour-Woche in die Pyrenäen und zur ersten Bergankunft des Rennens auf der 6. Etappe in Cauterets kommt, nach Passage der Tour-Legenden Aspin und Tourmalet.

Bergankünfte stehen danach auch im Zentralmassiv und im Jura an: Die Rückkehr des Puy de Dome (9. Etappe), wo es einst zum mythischen Duell zwischen Jacques Anquetil und Raymond Poulidor kam, verspricht am erloschenen Vulkan ein Feuerwerk. Der Grand Colombier (13. Etappe) wiederum brachte 2020 bei seiner Tour-Premiere einen slowenischen Doppelsieg für Tadej Pogacar vor Primoz Roglic.

Ad

In den Alpen wird den Fahrern schließlich mit einem "Großpack" an schweren Tagesabschnitten alles abverlangt werden, darunter bei der Bergankunft in Saint-Gervais Mont-Blanc auf der 15. Etappe. Königsetappe ist das 17. Teilstück nach Courchevel mit über 5000 Höhenmetern und der Kletterpartie am Col de la Loze zum höchsten Punkt der Tour 2023 auf 2304 Metern. Mit insgesamt 30 Anstiegen der höchsten Kategorien, davon 12 in den Alpen, stellt die 110. Auflage der Rundfahrt einen neuen Rekord auf.

Tour de France Eine Tour zum Verlieben? Buchmann hofft auf Bergspektakel UPDATE 25/10/2022 UM 09:20 UHR

Nur ein einziges Zeitfahren steht bei der Tour de France 2023 auf dem Programm - und auch das kommt den Kletterern entgegen: Denn von Passy hinauf nach nach Combloux ist es auf der 16. Etappe ein kurzes (Berg)-Zeitfahren über 22 Kilometer in den Alpen, wo die reinen Spezialisten im Kampf gegen die Uhr wie Stundenweltrekordler Filippo Ganna gegen die Favoriten auf das Gelbe Trikot ohne Chance auf den Tagessieg sein dürften.

Die letzte Möglichkeit, um im Gesamtklassement noch für Veränderungen zu sorgen, bietet sich allen Anwärtern aufs Tour-Podium auf der 20. Etappe in den Vogesen. Von Belfort geht es zum Markstein auf der letzten Bergetappe der "Grande Boucle" 2023.

Die Strecke dürfte den beiden Überfliegern der Tour de France 2022, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, bestens liegen - aber auch Emanuel Buchmann als deutscher Tour-Hoffnung ist dieser bergige Kurs fast auf den Leib geschneidert.

In Paris endet die Große Schleife am 23. Juli traditionell auf den Champs-Elysées. Am gleichen Tag startet in Clermont-Ferrand zum zweiten Mal nach der Rückkehr im Vorjahr die einwöchige Frauen-Tour, die acht Etappen mit insgesamt 956 km umfasst. Auch die Frauen müssen den Col du Tourmalet bezwingen.

Mehr in Kürze!

Das könnte Dich auch interessieren:QUIZ: Kennst Du alle deutschen Tour-Etappensieger?

Wetter-Wahnsinn: Die 5 wildesten Rennszenen aus Tour, Giro & Co