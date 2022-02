Ludvigsson, der auf dem flachen High-Speed-Kurs lange die Bestzeit gehalten hatte, kam mit 13 Sekunden Rückstand ins Ziel.

"Es ist sehr schön, in die Provence zurückzukehren und hier wieder zu siegen. Mein erster Sieg als WorldTour-Fahrer war hier. Dazu ist das mein zweiter Sieg innerhalb von vier Tagen, das ist ein guter Start in die Saison“, sagte Ganna im Zielinterview.

Der 26-Jährige hatte zuvor bereits beim Etoile de Besseges in seiner Spezialdisziplin zugeschlagen und auch in der Provence praktisch vom Start weg keinen Zweifel an seiner überragenden Frühform aufkommen lassen. Außerdem kam ihm der Kurs entgegen, der mit nur wenigen Kurven und Kreiseln aufwartete. Nur einmal beim Wendepunkt, nach der Hälfte des Rennens, mussten die Fahrer richtig in die Bremsen greifen.

Auf den weiteren Plätzen des Tagesklassements folgten der Italiener Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team / +0:15) und der Franzose Pierre Latour (TotalEnergies / +0:15) als bester der Klassementfavoriten. Der als letzter Fahrer gestartete Weltmeister Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl / +0:17) wurde hinter seinem Landsmann Sechster. Der deutsche Zeitfahr-Vizemeister Miguel Heidemann (B&B Hotels - KTM) belegte nach einer überzeugenden Vorstellung den elften Platz (+0:20).

Dagegen handelte sich Titelverteidiger Ivan Sosa (Movistar) auf Rang 94 gegenüber Ganna 1:04 Minuten Rückstand ein.

