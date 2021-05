Radsport

UCI Track Champions League: Die Stationen der neuen Bahnrad-Serie 2021

Bühne frei für die neue UCI Track Champions League: Die Stationen der revolutionären Bahnrad-Serie in der Übersicht. Im Herbst und Winter 2021 wird in fünf Ländern um Punkte und Preisgeld gekämpft, Fans und Fahrer können sich auf eine Mischung aus bekannten Bahnen und neuen Velodromen freuen. Der Auftakt findet in Spanien statt, das große Finale bei der Premiere wird in Israel ausgetragen.

