Primož Roglič gewann die 13. Etappe im Einzelzeitfahren von Muros nach Mirador in 40:39 Minuten mit einer Sekunde Vorsprung vor Will Barta (CCC Team). Für Roglič war es bereits sein vierter Etappensieg.

Das einzige Einzelzeitfahren der 75. Spanien-Rundfahrt wies einen überwiegend flachen Verlauf auf, es endete jedoch mit einer Schlusssteigung. Roglič wechselte am Schlussanstieg das Rad und baute seinen Vorsprung auf den letztlich siebtplatzierten Carapaz aus. Am Ende trennten beide Fahrer 49 Sekunden.

"Ein klasse Tag für mich. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein Einzelzeitfahren gewonnen habe", freute sich Roglič: "Es lief alles sehr gut. Ich hatte gute Beine." In der Gesamtwertung hat Roglič nun 39 Sekunden Vorsprung auf Carapaz.

Bei der Tour de France hatte Roglič im letzten Zeitfahren mit einem ähnlichen Profil sein Gelbes Trikot überraschend noch an seinen Landsmann Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) abgeben müssen. Pogačar ist bei der Vuelta nicht am Start.

An der Spitze folgte nach dem Teilabschnitt am Dienstag bereits zum vierten Mal ein Wechsel zwischen den beiden Rundfahrt-Favoriten.

Erst am Sonntag hatte der Ecuadorianer Carapaz bei der Königsetappe die Gesamtführung von Roglič übernommen, nun holte sich Roglič die Spitzenposition zum bereits zweiten Mal zurück.

Am Montag hatte die obligatorische Corona-Testreihe am zweiten Ruhetag erneut keinen positiven Befund ergeben.

Die mittelschwere 14. Etappe führt am Mittwoch über 204,7 Kilometer von Lugo nach Ourense, Fluchtgruppen dürften dabei gute Chancen auf den Tagessieg haben. Die Vuelta soll am Sonntag in Madrid enden.