Der spanische Begriff "paquete" hat verschiedene Bedeutungen. Unter anderem bezeichnet er in der Umgangssprache jemanden, der seine Arbeit schlecht verrichtet. In diesem Sinne nutzte ihn wohl der Zuschauer, der Enric Mas verunglimpfte.

Der Mallorquiner vom Team Movistar ließ das nicht auf sich sitzen und konfrontierte den Mann mit seiner Aussage.

"Bist du dumm, oder was? Hat man dich noch nie geschlagen mit deinem dummen Gesicht?", fuhr der Sportler den Zuschauer an, ehe er sich auf seinem Rad entfernte.

Die heftige Ansage sorgte für Aufsehen.

Pereiro gibt Mas Rückendeckung

Óscar Pereiro, Gewinner der Tour de France, stellte sich demonstrativ hinter Mas. "Wir können jeden Profi oder jedes bekannte Gesicht mehr oder weniger mögen oder sogar ablehnen, aber das gibt uns nicht das Recht, jemanden zu beleidigen", twitterte der 45-Jährige. "Verurteilen wir nicht die Reaktion von Enric Mas."

Ganz ähnlich bewertete David Etxebarria, der bei der Tour de France 1999 zwei Etappen gewann, die Szene.

"Du magst die Art nicht, wie er fährt? Feuer jemand anderen an. Du magst sein Team nicht? Feuer jemand anderen an. Dir gefällt nicht, wie er ist? Feuer jemand anderen an. Ist das so schwer? Nein", schrieb der Ex-Profi auf Twitter.

Etxebarria attackiert Zuschauer: "Geh nach Hause"

Besonders stieß Etxebarria auf, dass der Mann den Disput filmte und in den sozialen Medien veröffentlichte.

"Du nimmst es auf, damit man sieht, wie eingebildet du bist - und drohst damit, dass man es im Netz sehen wird. Geh nach Hause", polterte der 49-Jährige.

Immerhin: Später löschte der Zuschauer das Video wieder - aber da hatte sich der Clip längst viral verbreitet.

