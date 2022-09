Radsport

Rad-WM: Highlights vom Zeitfahren der Juniorinnen - Medaille für Deutschland, Sieg an Dominatorin Backstedt

Nächste Medaille für Deutschlands Radsportler bei der WM in Australien: Im Zeitfahren der Juniorinnen konnte Justyna Czapla jubeln. Mit Silber war sie beim überlegenen Sieg der Britin Zoe Backstedt "best of the rest" - die Zusammenfassung des Rennens im Video!

00:03:27, vor 44 Minuten