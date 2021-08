Ringen

Olympia 2021: Der iranische Ringer Al Obaidi aus dem olympischen Flüchtlingsteam hat das Viertelfinale erreicht

Der Iraner Aker Al Obaidi aus dem Olympischen Flüchtlingsteam hat im Ringen in der Disziplin Griechisch-Römisch in der Klasse bis 67 kg das Viertelfinale erreicht. Er gewann gegen den Tunesier Souleymen Nasr 8:0 und trifft im Viertelfinale auf den Georgier Ramaz Zoidze. Der 21-jährige lebt und trainiert mittlerweile in Österreich.

00:03:27, vor 8 Stunden