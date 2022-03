Felix Loch ist ein taffer Bursche. In 32 Lebens- und mehr als 20 Sportlerjahren hat der Rodel-Olympiasieger vieles durchgemacht, im Guten wie im Schlechten. Erst im Vorjahr sah er die geliebte Heimbahn am Königssee von Erdrutschen in Schutt und Asche gelegt. Die Reise an die Randgebiete des Krieges hinterließ bei Loch dennoch schiere Fassungslosigkeit.

Dorthin hatte Loch im Rahmen seines Engagements für die Initiative "Athletes for Ukraine" Hilfsgüter gebracht - und das Elend wie die Verzweiflung der Geflüchteten hautnah miterlebt.

Acht (Klein-)Busse aus Süddeutschland hatten sich für die Intitiative, die Biathlon-Olympiasieger Jens Steinigen ins Leben gerufen hatte und der zahlreiche prominente Sportler wie Alpin-Ikone Markus Wasmeier oder Ex-Langlaufstar Tobias Angerer angehören, auf den Weg gemacht. Zur Verfügung gestellt wurden die Fahrzeuge unter anderem vom Deutschen Skiverband und vom Bob- und Schlittenverband Deutschland.

47 Geflüchtete nahm der Tross mit auf die Heimreise - dabei spielten sich menschliche Dramen ab. "Ganz, ganz, bitter", so erzählte Loch bei "Bayern 2", sei die Entscheidung gewesen, wer von den vielen Familien mit Kindern, die teils seit Tagen unterwegs waren, dabei sein durfte, "weil, wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Man muss in ein fremdes Auto einsteigen, und man muss in ein fremdes Land fahren, da ist extrem krass."

"Athletes for Ukraine": Loch plant weitere Aktionen

Über den Bayerischen Landes-Sportverband, der große Sporteinrichtungen dafür geöffnet hat, erhalten die Geflüchteten zunächst eine Unterkunft, sind so zumindest physisch vor dem Angriffskrieg Russlands in Sicherheit.

Die Tour soll für Loch indes nur ein Anfang gewesen sein, mit "Athletes for Ukraine" will er weiter gegen das Leid vor der Haustür Mitteleuropas kämpfen. Er sagt:

Wir Sportler haben schließlich eine unglaubliche Reichweite in den Medien.

