Es war bereits der 50. ihrer Karriere. Zwar musste Geisenberger 694 Tage warten, aber es war ja weiß Gott keine quälende Zeit. Ihr erster Sohn kam zur Welt, und zurück auf dem Rodelschlitten fuhr sie dann in jedem einzelnen Rennen auf Rang zwei. Aber ein Leben so ganz ohne sportliche Siege - daran konnte sich die Olympiasiegerin dann doch nicht gewöhnen. "Ich bin diesen ganzen Winter sehr locker angegangen, und für die Voraussetzungen bin ich schon unglaublich weit", sagte sie.

Deutlich emotionaler noch als Geisenberger stand Bundestrainer Norbert Loch an der Eisbahn. "Ich kenne Natalie, seitdem sie zehn Jahre alt ist, sie hat bei mir das Rodeln gelernt", sagte er beinahe entschuldigend, "sie hat sich das jetzt verdient, sie hat sich sehr, sehr gut zurückgekämpft. Und wir können in Zukunft noch einiges von ihr erwarten."

09/01/2021 AM 15:49

Machtdemonstration in Winterberg: Friedrich rast zum EM-Titel

Dass es für Loch ein ziemlich entspannter Winter ist, liegt auch an seinem Sohn, von dem ist bei der WM nämlich noch etwas mehr zu erwarten. In den vergangenen Jahren war Rekordweltmeister Felix Loch durch einige Täler gegangen, war regelmäßig zu langsam für die Weltspitze. In diesem Winter wirkt er beinahe stärker als je zuvor.