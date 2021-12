Im ersten Lauf fuhr Ludwig sogar Bahnrekord (49,790 Sekunden). "Das ist seine Bahn, hier hat er schon viele Erfolge eingefahren", ergänzte Bundestrainer Norbert Loch.

Die weiteren deutschen Starter verpassten die Top 10. Chris Eißler (Zwickau/+0,643) wurde Zwölfter, Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) landete mit über eineinhalb Sekunden Rückstand auf Platz 27. Max Langenhan (Friedrichroda), vergangene Woche noch Überraschungssieger in Altenberg, stürzte im zweiten Lauf. Loch gab nach dem Rennen direkt Entwarnung: "Max geht's gut, keine Verletzung."

Nicht am Start war der frühere Dominator Felix Loch (Berchtesgaden). Der 32-Jährige war nach seiner Rückkehr vom Weltcup in Altenberg unter der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Schlitten in die Ecke stellen, positiv bleiben, negativ werden!", schrieb Loch bei "Instagram".

Das Ergebnis hatte ein routinemäßiger Test hervorgebracht. "Mir geht's gut, ich bin zu Hause und werde zum ersten Mal in meinem Leben die Weihnachtszeit mit meiner Familie verbringen", so Loch: "Du kleines, verdammtes Coronavirus wirst mich nicht davon abhalten, stärker zurückzukommen!"

