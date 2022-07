"Weder der Trainerstab noch die Spieler hatten Vorkenntnisse über das Trikot", sagte Coach Des Hasler und übte Kritik.

Es sei ein Fehler des Klubs gewesen, nicht darüber zu sprechen. Teamkapitän Daly Cherry-Evans will das Pride-Trikot nach eigenen Angaben dennoch "stolz" tragen, im Shop der Eagles ist die Sonderausgabe schon ausverkauft.

"Ich hoffe sehr, dass dieses Problem gelöst wird", sagte Premierminister Anthony Albanese am Dienstag: "In der australischen Gesellschaft ist es wichtig, dass wir jeden so respektieren, wie er ist."

(SID)

