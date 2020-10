Am Mittwoch hatte sie eine Trainingseinheit vorzeitig abgebrochen. "Als ich am Nachmittag zu Hause ankam, bekam ich Halsschmerzen und bin nicht mehr zurück ins Schwimmbad gegangen", sagte die sechsmalige Weltmeisterin.

Pellegrini teilte zudem mit, dass sie nächste Woche nicht am Wettkampf der International Swimming League (ISL) in Budapest teilnehmen werde. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, in Wahrheit habe ich bis jetzt geweint", sagte sie.