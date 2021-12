Beck ließ in 1:58:17,00 Stunden unter anderem die beiden Topschwimmerinnen Ana Marcela Cunha (Brasilien) und Sharon van Rouwendaal (Niederlande) hinter sich.

"Am Anfang war das Tempo noch nicht ganz so hoch, aber die letzte Runde wurde dann richtig schnell. Ich bin natürlich richtig zufrieden mit dem Ausgang", sagte Wellbrock nach seinem Start-Ziel-Sieg bei für ihn idealen Bedingungen mit warmen Temperaturen und kaum Wellen.

Ad

Bereits am Mittwoch hatten Wellbrock und Beck die deutsche Staffel im Teamevent auf Platz drei geführt. Im Anschluss an den Weltcup greift Wellbrock auch bei der am Donnerstag begonnenen Kurzbahn-WM in Abu Dhabi nach Gold.

Schwimmen Olympiasieger Agnel wegen Vergewaltigung Minderjähriger angeklagt 11/12/2021 AM 22:07

Der Doppel-Weltmeister startet am kommenden Montag auf seiner Paradestrecke 1500 m Freistil.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympiasieger Agnel gibt Sex mit Minderjähriger zu

(SID)

122 Kilometer: Amputierter Curin durchschwimmt Titicacasee

Kurzbahn Europameisterschaften In deutscher Rekordzeit: Wellbrock gewinnt EM-Gold in Kasan 04/11/2021 AM 17:40