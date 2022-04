Rafael Miroslaw hat einen deutschen Rekord über 100 m Freistil aufgestellt. Bei den Berlin Open schwamm der Hamburger die Distanz in 47,92 Sekunden und blieb damit als erster Deutscher unter der Marke von 48 Sekunden. Den bisherigen Rekord (48,24 Sekunden) hielt Marco di Carli. Mit der Bestmarke hat Miroslaw zudem bereits die Norm für die im Juni anstehende WM in Budapest und EM in Rom erfüllt.

Für eine weitere absolute Topleistung sorgte Lukas Märtens am Samstag bei den Swim Open in Stockholm.

Ad

Der 20 Jahre alte Magdeburger schwamm über 400 m Freistil in 3:41,60 Minuten die weltweit beste Zeit seit sechs Jahren und war 1,76 Sekunden schneller als der Tunesier Ahmed Hafnaoui bei seinem Olympiasieg 2021 in Tokio.

Schwimmen Deutscher Rekord pulverisiert: Elendt trumpft über 100 Meter Brust auf 31/03/2022 AM 16:38

Der Weltrekord von Paul Biedermann (Halle/Saale), 2009 in der Ära der Hightech-Anzüge erzielt, steht bei 3:40,07 Minuten.

(SID)

122 Kilometer: Amputierter Curin durchschwimmt Titicacasee

Schwimmen Starterlaubnis für Russland und Belarus: DSV droht mit WM-Boykott 17/03/2022 AM 17:58