Auf dem Foto ist die 28-Jährige in einer für das Synchronschwimmen üblichen Pose zu sehen. Die acht Medaillen hängen in einer Reihe an den Beinen, während Cerruti kopfüber einen Spagat macht.

Laut der Italienerin wurde sie von einem Freund auf einen Facebook-Beitrag einer Zeitung aufmerksam gemacht, unter dem besonders viele unangebrachte Kommentare zu finden waren.

Ad

Cerruti zeigte sich auf Instagram schockiert: "Ich bin buchstäblich fassungslos und angewidert von den Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von unangemessenen, sexistischen und vulgären Kommentaren, die ihn (den Beitrag, Anm. d. Red.) begleiten."



Sie entschuldige sich "im Voraus bei den jungen Sportlerinnen, die mir folgen, für das, was sie lesen werden (aber die Alternative ist Schweigen, was einer der Gründe ist, warum wir diese Dinge auch heute noch lesen)".

Schwimmen Nach Missbrauchsvorwürfen: DSV will externes Aufarbeitungsteam UPDATE 26/08/2022 UM 10:13 UHR

Linda Cerruti erhofft sich gesellschaftlichen Wandel

Nach jahrelangem Training und vielen Opfern sei es schrecklich, "diese Horde von Leuten zu lesen, die Witze machen, die meinen Körper sexualisieren. Sind ein Hintern und zwei Beine wirklich das, was übrig bleibt, die Hauptsache, über die man reden muss?"

Durch das Öffentlichmachen der Kommentare erhofft sich die Synchronschwimmerin einen Wandel in der Gesellschaft. "Das Einzige, was ich tun kann, ist, die Unangemessenheit dieser Äußerungen anzuprangern, die eine Gesellschaft widerspiegeln, die immer noch zu machohaft ist und sich sehr von der unterscheidet, in der ich morgen meine Kinder zur Welt bringen und großziehen möchte", stellte Cerruti klar.

Sie wolle sich zudem bei allen bedanken, "die sich von diesen Kommentaren distanziert, mich 'verteidigt' und das Foto als das gewürdigt haben, was es ist: das Bild einer Kunstschwimmerin, die stolz auf ihre Leistungen ist".

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Hempel-Vorwürfen: Beim DSV melden sich weitere Opfer

Salt Bae, Tänze und tierische Masken: Die lustigsten Olympia-Momente

Schwimmen Europäischer Schwimmverband skeptisch gegenüber Multi-EM UPDATE 23/08/2022 UM 07:23 UHR