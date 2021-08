"Die Regatta ist mit den zwei Disqualifikationen nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns vorgenommen haben", sagte Winkel: "Dass wir jetzt Sechste geworden sind, darauf sind wir schon stolz."

So blieb es für das deutsche Segelteam bei drei Medaillen.

Olympiasiegerinnen im 470er wurde Hannah Mills und Eilidh McIntyre aus Großbritannien.

Mills hatte zuvor schon Silber in London 2012 gewonnen und Gold 2016 in Rio und ist damit nun die erfolgreichste Seglerin in der Geschichte der Olympischen Spiele.

