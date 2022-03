Bereits bei den Olympischen Spielen in Peking hatte Lena Dürr im Slalom ihre Halbzeitführung nicht verteidigen können. Beim Olympiasieg der Slowakin Petra Vlhova war sie undankbare Vierte geworden.

Auch Vlhova schaffte es am Samstag in Are nicht aufs Podest. Die bereits sichere Siegerin des Slalom-Weltcups fuhr auf Rang vier.

Zweite hinter Katharina Liensberger wurde die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,16). Die Schweizerin Michelle Gisin komplettierte als Dritte das Podium (+0,23).

US-Superstar Mikaela Shiffrin musste sich mit Rang neun begnügen (+0,80).

Mehr in Kürze ...

