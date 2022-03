Für Lena Dürr ist es das beste Slalom-Ergebnis ihrer Laufbahn. Zuvor war sie in dieser Saison dreimal Dritte geworden.

Dürr lag 0,48 Sekunden hinter der slowenischen Überraschungssiegerin Andreja Slokar. Petra Vlhova aus der Slowakei (+0,81) wurde Dritte.

Vlhova stand schon vor dem Rennen als Gewinnerin der kleinen Slalom-Kristallkugel vor Mikaela Shiffrin (USA) fest. Die US-Amerikanerin musste sich diesmal mit Rang acht begnügen (+1,48). Dürr belegte in der Saisonwertung nach vier Podiumsplätzen in diesem Winter den dritten Rang.

Dürr hatte auch schon beim olympischen Slalom in Peking und letzte Woche in Are nach dem ersten Durchgang geführt. Bei Olympia war sie Vierte geworden, in Are belegte Dürr Rang fünf. Ein Weltcupsieg steht bisher in ihrer Bilanz: Dürr gewann im Januar 2013 ein City-Event in Moskau.

