In den bisherigen sechs Weltcup-Rennen stand Odermatt bislang stets auf dem Podium, dreimal davon trug der Olympiasieger von Peking den Sieg davon.

Mit seinem Abonnement auf ein Podium in jedem Rennen scheint die Titelverteidigung im Gesamtweltcup nur Formsache zu sein - zum "Unmut" seiner Konkurrenz.

Diese tüftelt nämlich an einem möglichen Mittel gegen die anhaltende Dominanz des Eidgenossen. Bislang ohne Erfolg.

Reichelt exklusiv: Darum sind Hirscher und Van Deer so schnell

Der französische Speed-Spezialist Giezendanner ließ sich daher zu einem Scherz hinreißen und fragte auf Twitter: "Wollen wir nicht eine Petition starten, dass Odermatt in einer anderen Kategorie fährt und so Platz für andere Fahrer auf dem Podest lässt?"

Beim Weltcup in Gröden (15. bis 17. Dezember) wird Giezendanners Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Vielmehr zählt Odermatt auch in Südtirol zu den Top-Favoriten.