Bereits fünfmal konnte die 27-Jährige in ihrer Spezialdisziplin in Killington triumphieren.

Die deutschen Starterinnen Jessica Hilzinger (Oberstdorf/+3,51) auf Position 43 und Marlene Schmotz (Leitzachtal/+4,85) als 51. verpassten die Qualifikation für den zweiten Durchgang deutlich.

Schmotz löste im Starthaus versehentlich die Zeitmessung aus und verspielte damit vor dem ersten Tor schon fast alle Chancen.

Für das Ticket zur WM in Courchevel/Meribel im Februar fordert der Deutsche Skiverband (DSV) ein Top-Acht-Ergebnis oder zwei Fahrten unter die besten 15.

Top Ten verpasst - Shiffrin ohne Chance im Riesenslalom

Der erste geplante Riesenslalom der Saison in Sölden im Oktober war witterungsbedingt abgesagt worden. Shiffrin hatte am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland die ersten beiden Rennen (jeweils Slalom) gewonnen.

(SID)

Schmotz öffnet Startgate zu früh und verbaut sich alle Chancen

