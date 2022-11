Mauro Caviezel ist hart im Nehmen. Muss er auch sein.

Im Januar 2021 etwa zog sich der Skistar beim Super-G-Training in Garmisch-Partenkirchen eine Gehirnerschütterung, eine Knochenprellung sowie eine Verletzung des Außenbandes am linken Knie zu.

Ad

Beim Wochenende in Lake Louise feierte der Routinier nun sein Comeback.

Lake Louise Odermatt dominiert im Super-G - Sander schafft Top-5-Platzierung VOR EINER STUNDE

Zunächst in der Abfahrt, wo er nicht ins Ziel kam. Tags darauf ging Caviezel im Super-G an den Start und stürzte. Natürlich schrillten bei den Teamkollegen sofort die Alarmglocken, zumal der Schweizer erst vor Kurzem erklärte, "in der tiefen Hocke doppelt" zu sehen. Eine Folge der Verletzungen von Garmisch-Partenkirchen.

Dopfer fühlt mit Caviezel

Immerhin konnte Caviezel noch an der Unfallstelle aufstehen, auch wenn im Gesicht deutlich Zeichen des Sturzes zu sehen waren. "Jetzt hoffen wir im Sinne des gesamten Ski-Sports, dass es Mauro gut geht und er bald wieder zurückkommt", so der ehemalige Profi Fritz Dopfer, der das Rennen als TV-Experte bei Eurosport begleitete.

Caviezel gewann in der Saison 2019/2020 die Super-G-Wertung im Weltcup und holte 2017 WM-Bronze in der Kombination.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Holdener und Swenn-Larsson siegen zeitgleich

Coup zum Speedauftakt: Kilde in der Abfahrt nicht zu schlagen

Ski Alpin Coup zum Speedauftakt: Kilde in der Abfahrt nicht zu schlagen UPDATE GESTERN UM 22:26 UHR