"Ich bin voll zufrieden, es hat richtig Spaß gemacht. Es war ziemlich stressig, da hat man keine Zeit zu überlegen", sagte Lena Dürr: "Achtmal bin ich da heute Abend runtergefahren - da weiß man, wofür man im Sommer trainiert."

Dürr, vor drei Jahren in St. Moritz Achte, hatte in den beiden Qualifikationsläufen als Viertschnellste den Einzug in die K.o.-Runden geschafft. Nach der Niederlage gegen Bassino verlor verlor die gebürtige Münchnerin auch in der Platzierungsrunde gegen die Norwegerin Marte Monsen, ehe sie das Duell um Platz sieben gegen Tina Robnik aus Slowenien gewann.

Ihren ersten Weltcupsieg sicherte sich die Slowenien Andreja Slokar im Finale gegen die Norwegerin Thea Louise Stjernesund, Dritte wurde deren Landsfrau Kristin Lysdahl.

Andrea Filser verpasste als 18. um nur eine Hundertstelsekunde den Einzug in die Finalläufe, Emma Aicher lag einen Platz dahinter weitere vier Hundertstelsekunden zurück. Stars wie Mikaela Shiffrin (USA) oder Petra Vlhova (Slowakei) verzichteten mit Blick auf die Rennen in Levi/Finnland allerdings auf einen Start.

Am Sonntag (10:00 und 16:00 Uhr) steht in Lech/Zürs das Parallel-Event der Männer auf dem Programm. Für den Deutschen Skiverband (DSV) gehen Linus Straßer, Stefan Luitz, Fabian Gratz, Julian Rauchfuß und Alexander Schmid an den Start.

Die Ergebnisse der Rennen zählen nicht zur Qualifikation für die Olympischen Spiele, werden vom Verband allerdings für die Nominierung zum olympischen Team-Wettbewerb berücksichtigt.

