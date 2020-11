Mikaela Shiffrin kämpfte verbissen - doch gegen ihre Emotionen war die Rückkehrerin genau so machtlos wie gegen Dauerrivalin Petra Vlhová. Sie müsse so vielen Menschen danken, sagte die Ski-Königin nach ihrem Weltcup-Comeback neun Monate nach dem dramatischen Unfalltod von Vater Jeff bewegt, eine Person stehe aber über allen: Mutter Eileen. "Sie ist der einzige Grund, warum ich hier bin!"

Hier, das war nach den schwierigsten Monaten im so erfolgreichen Leben der 25-jährigen Amerikanerin Platz zwei beim ersten von zwei Weltcup-Slaloms im finnischen Levi - nach 300 Tagen Rennpause und dem schweren Schicksalsschlag. Weil sich Shiffrin damit selbst überrascht hatte, schob sie via Social Media noch eine Liebeserklärung für die Frau Mama hinterher. "Du und ich... wir haben es hierher geschafft. So weit. Wir machen es... und zwar verdammt gut", schrieb sie: "Aber das Wichtigste ist: Wir machen es zusammen. Ich liebe dich, Mom!"