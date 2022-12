Der Sprung des Quartetts in die Top 20 ist umso bemerkenswerter, da alle vier Fahrerinnen mit hohen Startnummern ins Rennen gingen.

Die beiden Französinnen Breche und Lamure trugen die 58 beziehungsweise 46. Good, die nach Platz 19 in Levi zum Weltcup-Auftakt ihr zweitbestes Weltcup-Resultat einfuhr, startete mit der Nummer 32. Die Südtirolerin Tschurtschenthaler (Italien) sieben Fahrerinnen später als die Schweizerin.

Von einem ähnlichen Triumph wie Nadia Styger (Schweiz), Lindsey Vonn (USA) und Michaela Dorfmeister (Österreich) im Jahr 2006 war das Quartett jedoch ein ganzes Stück entfernt. Das Trio teilte sich vor mehr als 16 Jahren in Hafjell (Norwegen) den Erfolg im Super-G.

Das gleiche Kunststück gelang Tina Maze (Slowenien), Andrine Flemmen (Norwegen) und Nicole Hosp (Österreich) 2002 beim Riesenslalom in Sölden, als es ebenfalls drei Ex-aequo-Siegerinnen gab.

Breche, Lamure, Good und Tschurtschenthaler fehlten am Sonntag in Sestriere letztlich 3,68 Sekunden auf Siegerin Wendy Holdener, die den zweiten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere einfuhr. "Es ist unglaublich. Ich wusste am Start, dass Mikaela Shiffrin führte. Ich musste also alles geben. Das ist verrückt", sagte die 29-Jährige völlig euphorisiert im "SRF".

