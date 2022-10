"In jener Saison haben wir uns immer wieder mal getroffen. Als Erstes sind wir mal im Freien zusammen spazieren gegangen – mit Maske natürlich. Wir wollten uns an die Regeln halten und nichts riskieren", so Shiffrin.

Zudem verriet die US-Amerikanerin: "Wir haben uns vor acht Jahren in Chile zum ersten Mal getroffen und waren dann manchmal über Facebook, Instagram und Social Media in Kontakt."

Als Shiffrins Vater im Februar 2020 plötzlich nach einem Unfall verstarb, meldete sich auch Kilde regelmäßig.

"Während der Coronasaison 2020 hat mir Aleks im Dezember eine Nachricht geschrieben, in der er mich auch wegen des Todes meines Vaters getröstet hat", berichtete die 27-Jährige.

Der Norweger war laut Shiffrin "die einzige Person, bei der ich gedacht habe: Da möchte ich zurückschreiben. Bei allen anderen Nachrichten hatte ich das Gefühl, dass das eine Last für mich ist. Bei ihm fühlte es sich natürlicher an. Ich hatte Lust, ihm zu antworten, weil er ein guter Typ ist." Und kurz darauf wurden die beiden offenbar ein Paar.

