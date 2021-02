Ski Alpin

Alpine Ski-WM 2021: Alexander Schmid stürzt im Parallelriesenslalom kurz vor dem Ziel - Bronze weg

Alexander Schmid liegt im WM-Parallelriesenslalom in Cortina d'Ampezzo im "kleinen Finale" um Bronze aussichtsreich im Rennen, stürzt dann jedoch im 2. Lauf kurz vorm Ziel. So geht Bronze an den Schweizer Loic Meillard.

