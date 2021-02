Es war zugleich Gut-Behramis dritte Medaille bei der WM in den Dolomiten. Am Samstag hatte sie auch Bronze in der Abfahrt gewonnen. "Es ist einfach unglaublich", sagte die Schweizerin über ihre achte WM-Medaille.

Shiffrin kann Bronze im Super-G, Gold in der Kombination und nun Silber im Riesenslalom am Samstag im Slalom eine weitere Medaille hinzufügen. Auch für Katharina Liensberger war es nicht das erste Edelmetall in Cortina. Am Mittwoch hatte sie Gold im Parallelriesenslalom gewonnen.