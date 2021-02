Ski Alpin

Ski-WM 2021 - Kombination: Loic Meillard nach Ausrutscher im Slalom zur WM-Bronzemedaille

Der Schweizer Loic Meillard hat bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo die Bronzemedaille in der Kombination gewonnen. Dabei unterlief ihm im Slalom ein folgenschwerer Fehler, der eine Platzierung in den Top-2 verhinderte - der Slalom im Video.

