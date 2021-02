Ski Alpin

Ski-WM: Aus im Slalom am zweiten Tor kostet Brignone mögliche WM-Medaillein der Kombination

Als Schnellste des Super-G in der WM-Kombination durfte Federica Brignone den entscheidenden Slalom eröffnen - um dann direkt am zweiten Tor auszuscheiden. Damit war die Chance auf die erste italienische Medaille in Cortina d'Ampezzo dahin.

