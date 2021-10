Ski Alpin

Thomas Dreßen über die Kritik von Felix Neureuther am Gletschertraining und frühen Saisonauftakt in Sölden

Thomas Dreßen reagiert im Eurosport-Interview auf die Kritik von Felix Neureuther am sommerlichen Gletschertraining der alpinen Skirennfahrer und dem frühen Saisonauftakt in Sölden. Der Abfahrts-Star unterstützt die Initiative seines früheren DSV-Teamkollegen mit Blick auf das Skifahren im Sommer, warnt aber vor Ungleichheiten. Die kritik an Sölden nuanciert er mit stichhaltigen Argumenten.

00:01:21, vor 8 Minuten