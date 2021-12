Ski Freestyle

Skicross - Arosa: Sandra Näslund stürzt spektakulär - Marielle Thompson siegt in Herzschlagfinale

Sandra Näslund hat in Arosa den vierten Sieg im vierten Rennen der Skicross-Saison 2021/22 verpasst. Die Schwedin stürzte spektakulär. Der Sieg ging an die Kanadierin Marielle Thompson, die sich in einem Herzschlagfinale gegen die Schweizerin Fanny Smith durchsetzte.

00:02:01, vor einer Stunde