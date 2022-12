Beim Weltcup im finnischen Vuokatti gelangen drei Siege und vier weitere Podiumsplatzierungen. Dies seien "beherzte Auftritt" gewesen, "wir sind richtig gut reingekommen", lobte Bundestrainer Ralf Rombach nach den Wettkämpfen über die Kurzdistanz und dem Skating-Sprint.

In der sitzenden Klasse holte die erfahrene Anja Wicker zwei Siege für den DBS. Die sehbehinderte Leonie Walter gewann zudem erstmals einen Weltcup, Linn Kazmaier sicherte zwei zweite Plätze, Rang zwei ging ebenso an Marco Maier in der stehenden Klasse und an Nico Messinger bei den Sehbehinderten.

Ad

Beitostølen Deutsche Staffel verpasst Podest bei Norwegens Doppelschlag VOR EINEM TAG

Beitostølen Hennig verpasst drittes Podest der Saison - Niskanen unzähmbar UPDATE 10/12/2022 UM 10:51 UHR